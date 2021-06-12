للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | 48 شقة | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | 48 شقة | جزيرة الريم أبوظبي البرج مكون من : 2 باسمينت - 10 طوابق - رووف إجمالي عدد الشقق : 48 شقة إجمالي عدد المواقف : 58 موقف تنقسم كل منها إلى : 19 شقة : غرفتين نوم - صالة 25 شقة : غرفة نوم - صالة 4 شقق دوبلكس : 3 غرف نوم - صالة مساحة الارض: 17,717 قدم مربع مساحة البناء : 60,752 قدم مربع كود رقم : WB 965197 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / اشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/6/2021
رقم الإعلان: 2096681
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