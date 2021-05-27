للبيع.برج تجاري | 10 طوابق | جزيرة الريم أبوظبي البرج مكون من : 2 باسمينت - 10 طوابق - رووف إجمالي عدد الشقق : 48 شقة إجمالي عدد المواقف : 58 موقف تنقسم كل منها إلى : 19 شقة مكون كل منها من : غرفتين نوم - صالة 25 شقة مكون كل منها من : غرفة نوم - صالة 4 شقق دوبلكس مكون كل منها من : 3 غرف نوم - صالة مساحة الارض : 17,717 قدم مربع مساحة البناء : 60,752 قدم مربع كود رقم : WB 968197 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد أشرف : 0506679466