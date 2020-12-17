للبيع.برج تجاري كبير | 23 طابق مع طابق ميزان | شارع المطار أبوظبي هذا البرج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضى - ميزان - 23 طابق مساحة الأرض : 60,226 قدم مربع مساحة البناء : 663,060 قدم مربع كود رقم : CB 114962 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733