للبيع.برج تجاري كبير | 23 طابق مع طابق ميزان | شارع المطار أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.برج تجاري كبير | 23 طابق مع طابق ميزان | شارع المطار أبوظبي هذا البرج مكون من : 3 باسمينت - طابق أرضى - ميزان - 23 طابق مساحة الأرض : 60,226 قدم مربع مساحة البناء : 663,060 قدم مربع كود رقم : CB 114962 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2020
رقم الإعلان: 2076561
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17/12/2020
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17/12/2020
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