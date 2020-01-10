للبيع براد لامبيريت بحالة نظيفة وبارتفاع 260 سم لنقل وخزن أكبر رقم العرض للسؤال عنه هو 112061 براده لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج sl200 e موديل 2006 مواصفات قياسية للسفر الدولي عرض2,52 سم . ارتفاع 260 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية للسعر تواصل معنا الان هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 أو ارسل لنا رقم جوالكم ان اردتم ونتواصل معكم باذن الله #برادتك_عندنا