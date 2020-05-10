للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم 2008

(للبيع)
|للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم . موديل 2008 رقم العرض هو 510088 مواصفات قياسية للسفر الدولي شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية " نتشرف بتواصلكم معنا ونرجو الاتصال اوالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم خلال وقت قصير . رقم جوال 0509313043 " #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059340
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال