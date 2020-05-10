للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم 2008

للبيع براده كوجل بحالة ممتازة وسعر مناسب مع مبرد ثيرموكنج اسبيكتريم . موديل 2008 رقم العرض هو 510088 مواصفات قياسية للسفر الدولي شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية " نتشرف بتواصلكم معنا ونرجو الاتصال اوالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم خلال وقت قصير . رقم جوال 0509313043 " #برادتك_عندنا