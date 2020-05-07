نحن نقدم لكم برادات استيراد بحالة نظيفة جدا لا تحتاج منك اي مصاريف تشغيل للبيع براده باكتون مع مبرد كارير . موديل 2004 "يمكن استبدال المبرد كارير بمبرد ثرموكينق لمن يرغب" رقم العرض هو 58046 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 2.60سم . الطول 13متر و35 سم .عرض 2.52سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw " نتشرف بتواصلكم معنا دائما ونرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم خلال وقت قصير . رقم واتس اب 0509313043 " #برادتك_عندنا