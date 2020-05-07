(للبيع)
|نحن نقدم لكم برادات استيراد بحالة نظيفة جدا لا تحتاج منك اي مصاريف تشغيل للبيع براده باكتون مع مبرد كارير . موديل 2004 "يمكن استبدال المبرد كارير بمبرد ثرموكينق لمن يرغب" رقم العرض هو 58046 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 2.60سم . الطول 13متر و35 سم .عرض 2.52سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw " نتشرف بتواصلكم معنا دائما ونرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم خلال وقت قصير . رقم واتس اب 0509313043 " #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059044
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال