للبيع برادة مونتراكون البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2013

برادة مونتراكون البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2013 رقم العرض هو 717139 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و37 سم عرض 2.52 سم ارتفاع 2.60 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة جيدة جدا للتواصل 0509313043 هاتفيا او واتساب أو ارسل لنا رقم جوالكم للتواصل #برادتك_عندنا