للبيع برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج SL400 E للحوم موديل 2007

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله كل عام وانتم بخير برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج SL400 E للحوم موديل 2007 رقم العرض للسؤال عنه هو 714071 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و40 سم عرض 2.52 سم ارتفاع 2.60 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية ومن خارج السعودية واتساب علي رقم 00966509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064047
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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