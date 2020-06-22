للبيع برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج SL400 E للحوم موديل 2007

السلام عليكم ورحمة الله كل عام وانتم بخير برادة لامبيريت مع مبرد ثيرموكنج SL400 E للحوم موديل 2007 رقم العرض للسؤال عنه هو 714071 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و40 سم عرض 2.52 سم ارتفاع 2.60 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية ومن خارج السعودية واتساب علي رقم 00966509313043 #برادتك_عندنا