للبيع برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1850

حياكم الله اليكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 616100 برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور 1850 موديل 2010 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 1332سم عرض2.52سم ارتفاع2.64سم شاسيه قوي جدا مع محاور ساف الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للتواصل : رقم الجوال: 0541437304