للبيع برادة ريندرس البلجيكيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e لنقل اللحوم

(للبيع)
|للبيع برادة ريندرس البلجيكيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 eلنقل اللحوم موديل 2006 رقم العرض هو 210066 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و40 سم . عرض 2.52 سم . ارتفاع 2.55 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة نظيفة جدا . لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا #براد_لحوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055431
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال