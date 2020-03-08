للبيع برادة ريندرس البلجيكيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e لنقل اللحوم

للبيع برادة ريندرس البلجيكيه مع مبرد ثيرموكنج sl400 eلنقل اللحوم موديل 2006 رقم العرض هو 210066 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و40 سم . عرض 2.52 سم . ارتفاع 2.55 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة نظيفة جدا . لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا #براد_لحوم