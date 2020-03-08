للبيع برادة جراي اند ادامز البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج موديل 2007

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع برادة جراي اند ادامز البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج موديل 2007 - في مكة السعودية

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هل تبحث عن براد بريطاني بحالة نظيفة وسعر مميز . ان كنت كذلك فهذا العرض لك أنت رقم العرض للسؤال عنه هو 310071 للبيع برادة جراي اند ادامز البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج موديل 2007 ارتفاع 2.65 سم لنقل وخزن أكبر الطول 13متر و33 سم عرض 2.52 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة نظيفة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 12/3/2020
رقم الإعلان: 2055872
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