هل تبحث عن براد بريطاني بحالة نظيفة وسعر مميز . ان كنت كذلك فهذا العرض لك أنت رقم العرض للسؤال عنه هو 310071 للبيع برادة جراي اند ادامز البريطانيه مع مبرد ثيرموكنج موديل 2007 ارتفاع 2.65 سم لنقل وخزن أكبر الطول 13متر و33 سم عرض 2.52 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة نظيفة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا