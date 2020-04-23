للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4- رقم العرض هو 421139 الجير بوكس : ثنائي (عايدي - اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 859303 كم متوفر بها كل الكماليات : مكيفه - مانع انزلاق - منظم سرعات " نتشرف بتواصلكم معنا ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " ومن خارج السعودية راسلنا واتس اب علي رقم 00966509313043 #شاحنة_مرسيدس #اكتروس