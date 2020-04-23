(للبيع)
|للبيع بحالة نظيفة شاحنه موديل : 2013 مرسيدس اكتروس 1842 mp4- رقم العرض هو 421139 الجير بوكس : ثنائي (عايدي - اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 859303 كم متوفر بها كل الكماليات : مكيفه - مانع انزلاق - منظم سرعات " نتشرف بتواصلكم معنا ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " ومن خارج السعودية راسلنا واتس اب علي رقم 00966509313043 #شاحنة_مرسيدس #اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058542
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال