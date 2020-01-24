للبيع بحالة نظيفة جدا برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300+

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بحالة نظيفة جدا برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300+ - في الرياض السعودية

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-موديل 2004 مواصفات قياسية للسفر الدولي رقم العرض هو 19041 الطول 13متر و40 سم . عرض 252 سم . ارتفاع 263 سم شاسيه قوي جدا مع محاور saf لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وصور كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا #برادات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050587
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