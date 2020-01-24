للبيع بحالة نظيفة جدا برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300+

-موديل 2004 مواصفات قياسية للسفر الدولي رقم العرض هو 19041 الطول 13متر و40 سم . عرض 252 سم . ارتفاع 263 سم شاسيه قوي جدا مع محاور saf لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وصور كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا #برادات