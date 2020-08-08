للبيع بحالة نظيفة براده شيرو لنقل اللحوم موديل 2011

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 732111 براده شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1550 للحوم موديل 2011 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و40 سم عرض2.52سم ارتفاع2.60 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاورbpw الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر للاستفسار فقط تواصل معنا هاتفيا او واتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا