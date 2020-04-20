للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845 mp4

(للبيع)
|للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845mp4 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) رقم العرض للسؤال عنه : 420125 سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 674000 كم مكيف متوفر بها كل الكماليات : مكيفه - مانع انزلاق - منظم سرعات للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج السعودية راسلنا واتس اب علي رقم 00966509313043 #شاحنة_مرسيدس #اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058402
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال