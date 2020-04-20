للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845 mp4

للبيع بحالة مميزة شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1845mp4 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) رقم العرض للسؤال عنه : 420125 سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 674000 كم مكيف متوفر بها كل الكماليات : مكيفه - مانع انزلاق - منظم سرعات للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج السعودية راسلنا واتس اب علي رقم 00966509313043 #شاحنة_مرسيدس #اكتروس