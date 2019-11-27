للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008 - في مكة السعودية

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للبيع بحالة ممتازة وسعر مناسب برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200e الطول 13متر و60 سم . عرض 252 سم . ارتفاع 260سم مواصفات قياسية للسفر الدولي شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية رقم العرض هو 120081 للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051738
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