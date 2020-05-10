للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850

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صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850 - في الرياض السعودية

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للبيع بحالة ممتازة برادة شيرو مع مبرد كارير فيكتور 1850 موديل 2008 "يمكن استبدال المبرد كارير بمبرد ثرموكينق لمن يرغب" مواصفات قياسية للسفر الدولي رقم العرض هو 415086 ارتفاع 265 سم لنقل وخزن أكبر شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية نتشرف بتواصلكم معنا ونرجو التواصل هاتفيا اوالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059341
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