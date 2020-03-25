(للبيع)
|للبيع بحالة ممتازة برادة سور الاسبانيه مع مبرد ثيرموكنج slx400 موديل 2008 رقم العرض هو 315081 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و45 سم .عرض2.52سم . ارتفاع2.60 سم شاسيه كامل قوي جدا للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056981
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال