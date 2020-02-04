(للبيع)
|بادر بالتواصل لأن العروض المميزة جدااا لا تتكرر كثيرا للبيع بحالة شبه جديدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2014 رقم العرض 221144 الجير بوكس :اتوماتيك . سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 679820 كم . مكيف للسعر واي تفاصيل اضافية شرفنا بالتواصل علي 0509313043 هاتفيا او واتس اب أو ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله #مرسيدس_2014
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051733
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في الرياض السعودية
1 ريال