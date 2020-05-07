(للبيع)
|للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس موديل 2016 بعداد مشي 311897 كم رقم العرض هو 425166 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2016 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك المشي : 311897 كم " نتشرف بتواصلكم معنا ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " #شاحنة_مرسيدس #اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059043
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال