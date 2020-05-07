للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس موديل 2016 بعداد مشي 311897 كم رقم العرض هو 425166 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2016 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك المشي : 311897 كم " نتشرف بتواصلكم معنا ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " #شاحنة_مرسيدس #اكتروس