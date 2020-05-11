(للبيع)
|للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2016 رقم العرض هو 529162 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 656223 كم مكيف نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال/ واتس اب 0509313043 #شاحنة_مرسيدس #معرض_جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059597
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال