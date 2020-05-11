للبيع بحالة شبه جديدة شاحنة مرسيدس اكتروس 1845 mp4 موديل : 2016 رقم العرض هو 529162 الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 656223 كم مكيف نتشرف بتواصلكم معنا هاتفيا او بالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال/ واتس اب 0509313043 #شاحنة_مرسيدس #معرض_جدة