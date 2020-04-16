للبيع بحالة جيدة جدا وسعر مناسب شاحنه مرسيدس اكتروس 1841 mp3 ميجا موديل : 2010 الجير بوكس : اتوماتيك المشي : 650000 كم رقم العرض هو 427105 سوست امامي منافيخ خلفي متوفر بها كل الكماليات : مكيفه - مانع انزلاق - منظم سرعات للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج السعودية راسلنا واتس اب علي رقم 00966509313043 #شاحنة_مرسيدس #اكتروس