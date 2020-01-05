للبيع بحالة جيدة جدا براد شميتز ألماني موديل 2009 رقم العرض هو 1215090 برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima . موديل 2009 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و30 سم عرض 2.52 سم ارتفاع 2.65 سم شاسيه قوي جدا مع محاور شيمتز للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا