للبيع بحالة جيدة جدا براده كرون موديل 2011 مع مبرد كارير فيكتور 1850 ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر رقم العرض هو 714111 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و40 سم عرض 2.52 سم ارتفاع 2.65 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw للتواصل 0509313043 هاتفيا او واتساب أو ارسل لنا رقم جوالكم للتواصل #برادتك_عندنا