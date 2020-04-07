للتواصل : هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله للبيع بحالة جيدة جدا برادة سور الاسبانيه استيراد مع مبرد كارير فيكتور 1800 موديل 2005 رقم العرض هو 38055 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و35 سم .عرض2.52 سم . ارتفاع 2.60 سم شاسيه كامل قوي جدا لم تعمل بالسعودية #برادتك_عندنا