للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4 كابينه وسط

(للبيع)
|للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 كابينه وسط موديل : 2013 رقم العرض هو 324132 الجير بوكس : اتوماتيك المشي : 622500 كم مكيف للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #شاحنة_مرسيدس #اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056847
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال