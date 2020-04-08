(للبيع)
|للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2016 mp4 – 1843 المشي : 320777 كم الجير بوكس : ثنائي (عايدي-اتوماتيك) سوست امامي منافيخ خلفي مكيف رقم العرض للسؤال عنه : 426165 للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057787
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال