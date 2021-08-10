(للبيع)
|للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه موقع مميز بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع185م بالشماليات علي ماونتن فيو مباشرة التقسيم ( 3 غرف نوم + 3 حمام + ريسبشن + مطبخ ) أدفع 50% مقدم والباقي اقساط علي سنتين ثاني بلكونه نصف تشطيب المساحه 185م استلام فوري السعر / 5000 للمتر يوجد عروض اخري ومساحات مختلفه للإتصال / 01050355070 **من خارج مصر يضاف 002 لمعرفة السعر ولمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا او علي الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
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|العنوان:
|الشماليات - 6 اكتوبر- 6 أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102173
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