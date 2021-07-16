للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع143م بالشماليات بالقرب من بورتو أكتوبر وماونتن فيو التقسيم ( 3 غرف نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ ) مقدم 50 % والباقي علي سنتين ونصف يوجد أدوار مختلفه نصف تشطيب المساحه 143م استلام فوري السعر / 5100 للمتر للإتصال / 01050355070 **من خارج مصر يضاف 002 لمعرفة السعر ولمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا او علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر