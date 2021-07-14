للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر

أستلم شقتك في الشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر شقه للبيع 180م بالشماليات موقع مميز علي المنقله مباشرة التقسيم ( 3 غرف نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ ) أدفع 50% مقدم وقسط الباقي علي 3 سنوات متاح أدوار مختلفه واجهه بحريه نصف تشطيب المساحه 180م الأستلام فوري السعر / 5200 للمتر للإتصال / 01050355070 **من خارج مصريضاف 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا او علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر