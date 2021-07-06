(للبيع)
|للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع 180م بالشماليات موقع ممتاز علي المنقله مباشرة التقسيم ( 3 غرف نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ ) مقدم 50 % والباقي علي 3 سنين ثاني بلكونه واجهه بحريه نصف تشطيب المساحه 180م استلام فوري السعر / 940,000 جنيه للإتصال / 01050355070 **من خارج مصر إضافة 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا او علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشماليات - 6 اكتوبر- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|940,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099079
5,200 جنيه
950,000 جنيه
1,650,000 جنيه
1,650,000 جنيه
490,000 جنيه
700,000 جنيه
695,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
350,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل