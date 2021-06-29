للبيع بالشماليات منطقة ال2000 قطعه بمدينة 6 أكتوبر شقه للبيع 195م بالشماليات ثالث نمره من بورتو أكتوبر موقع ممتاز ثاني نمره من بورتو أكتوبر ودقائق إلي مول العرب التقسيم ( 3 غرف نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ + تراس ) مقدم 50 % والباقي علي 3 سنين أول بلكونه فوق الارضي نصف تشطيب المساحه 195م استلام فوري السعر / 5200 للمتر للإتصال / 01050355070 **من خارج مصر إضافة 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا او علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر