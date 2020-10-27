(للبيع)
|للبيع بالحي التاسع 6 أكتوبر بيت الوطن مرحلة سادسة مساحة القطعة 600 متر مدفوع 70000 دولار ومطلوب 400 الف جنيه اوفر وعليها 210 الف دولار علي 5 سنوات للاتصال 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070567
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