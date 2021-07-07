للبيع بالتقسيط شاليه بقرية الروضه الساحل الشمالى

(للتقسيط)
|للبيع بالتقسيط والاستلام فورى بالساحل الشمالى قريه الروضه على البحر الكيلو71 القريه كاملة المرافق وشاطئ رملى . شاليه ارضى بحديقه خاصه كبيره واجهه بحرى 2غرفه 2 حمام رسبشن مطبخ امريكى . تشطيب هاى لوكس السعر 700 الف السداد 50% تعاقد واستلام فورى 50% على سنتين السعر نهائى والبيع من المالك مباشرة . الاستعلام والمعاينه : هانى خليفه 01150168707
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هانى خليفه
|التليفون:
|01150168707
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|العنوان:
|الساحل الشمالى قرية الروضه من ناحية البحر ك 71- مدينة الحمام
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099178
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