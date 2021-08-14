للبيع بالاسكندريه معرض دورين اجمالي المساحه400 م بوسعيدمباشرالبيع من المالك

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع بالاسكندريه معرض دورين اجمالي المساحه400 م بوسعيدمباشرالبيع من المالك - في الإسكندرية مصر

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فرصه استثمارية متميزه جدا امتلك اكبر وارقي معرض بشارع بورسعيد باكثرموقع متميز وحيوي جدا مكون من دورين الدور الارضي علي مساحه250 م والدور العلوي مساحه155 م ارتفاع5 م فيو شارع بور سعيد مباشر سعر المتر48 الف تشطيب سوبر لوكس عداد مياه وكهرباء التسليم فوري البيع من المالك مباشر لمزيد من التفاصيل يشرفنا التواصل01012214711
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور علي
التليفون: 01012214711 &01276626909

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الابراهيميه بورسعيد- الابراهيميه
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2021
رقم الإعلان: 2102600
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صورة الاعلان: للايجار مقر اداري بشارع فؤاد 350متر - في الإسكندرية مصر

للايجار مقر اداري بشارع فؤاد 350متر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصه - مقر اداري 350م بشارع فؤاد - اسكندرية الدور الثالث عدد 2 اسانير بالعماره امن 24ساعه العماره با.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

15,000 جنيه

14/8/2021
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