للبيع بالاسكندريه معرض دورين اجمالي المساحه400 م بوسعيدمباشرالبيع من المالك

فرصه استثمارية متميزه جدا امتلك اكبر وارقي معرض بشارع بورسعيد باكثرموقع متميز وحيوي جدا مكون من دورين الدور الارضي علي مساحه250 م والدور العلوي مساحه155 م ارتفاع5 م فيو شارع بور سعيد مباشر سعر المتر48 الف تشطيب سوبر لوكس عداد مياه وكهرباء التسليم فوري البيع من المالك مباشر لمزيد من التفاصيل يشرفنا التواصل01012214711