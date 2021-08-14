للبيع بالاسكندريه معرض دورين اجمالي المساحه400 م بوسعيدمباشرالبيع من المالك

(للبيع)
|فرصه استثمارية متميزه جدا امتلك اكبر وارقي معرض بشارع بورسعيد باكثرموقع متميز وحيوي جدا مكون من دورين الدور الارضي علي مساحه250 م والدور العلوي مساحه155 م ارتفاع5 م فيو شارع بور سعيد مباشر سعر المتر48 الف تشطيب سوبر لوكس عداد مياه وكهرباء التسليم فوري البيع من المالك مباشر لمزيد من التفاصيل يشرفنا التواصل01012214711
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور علي
|التليفون:
|01012214711 &01276626909
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|العنوان:
|الابراهيميه بورسعيد- الابراهيميه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102600
15,000 جنيه