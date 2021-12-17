للبيع ايسوزو ديماكس موديل 2020

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ايسوزو ديماكس موديل 2020 ربع نقل بيك اب حصيرة 12000 كيلومتر اللون :أبيض موتور 109 تربو وانتركولر خليجى وارد قطر مالك أول صندوق ستانلس فرش وأرضية جلد مرور برج العرب رخصة سنة مطلوب 420 ألف جنيه لمزيد من الاستفسارات :01211841784
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود
التليفون: 01211841784

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوقير
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2021
رقم الإعلان: 2115522
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نجار اثاثات مصرى طالب عمل

نجار اثاثات مصرى طالب عمل

(طلب عمل)

ابحث عن عمل بمصر او السعودية او اى دولة عربية او اى دولة اجنبية للاتصال 00201003629993 او 010036.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2021
صورة الاعلان: ارض بناء للبيع

ارض بناء للبيع

(للبيع)

ارض 1450 بها رخصة مباني علي مساحة 365متر ومقام عليها قواعد خرسانية ببالوظة شويحط.
العنوان:

شمال سيناء - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

17/12/2021
صورة الاعلان: تصميم وبرمجة مواقع الانترنت - تصميم تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد –

تصميم وبرمجة مواقع الانترنت - تصميم تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد –

(للبيع)

تصميم وبرمجة مواقع الانترنت - تصميم تطبيقات الهواتف الذكية ( الأندرويد – الأيفون ) - نحن شركة تك سوف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2021
صورة الاعلان: صيانة شاشات

صيانة شاشات

(للبيع)

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات Contex01552530611الاسكندرية بقطع غيار أصلية & ضمان مع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

17/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب تركيبات اسنان

مطلوب تركيبات اسنان

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل لمجمع طبى بمدينة الطائف فـ السعودية اخصائيين وأخصائيات تركيبات أسنان خبرة لاتقل عن سنتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/12/2021
صورة الاعلان: صيانة شاشات

صيانة شاشات

(للبيع)

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات Contex01552530611 الاسكندرية بقطع غيار أصلية & ضمان م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: محامي قضايا الاسره في مصر

محامي قضايا الاسره في مصر

(للبيع)

نحن نعترف بان مشاكل الطلاق او حضانه الاطفال كثرا ما تولد توتر شديدا لانها تمثل منعطفا هاما في حياة .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: مكتب تأجير اتوبيسات

مكتب تأجير اتوبيسات

(للإيجار)

اجر باص سياحي في القاهرة بخصم 10% مع ليموزين مصر علي جميع الرحلات السياحية باص معقم -مكيف - شاشات -.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2021
صورة الاعلان: ايجارتويوتا كوستر vip

ايجارتويوتا كوستر vip

(للإيجار)

للايجار كوستر يكفى 25 فرد للرحلات السياحية و الترفيهية أجر كوستر سياجي لرحلات الغردقة و شرم الشيخ و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,300 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: ايجار الملكة هيونداي النترا

ايجار الملكة هيونداي النترا

(للإيجار)

ليموزين مصر.تستعرض ايجار هيونداي النترا للاعلام المصري,تأجير هيونداي النترا لحفلات الزفاف تقدم شركت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية

يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية

(فرص)

يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويلة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

500 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: الاميرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين

الاميرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين

(للبيع)

شركة الاميرة لتوفير العمالة العمالة المنزلية (الطباخة /الشغالة/ البيبى ستر /رعاية مسنين /خدمات التمر.
العنوان:

القاهرة - مصر

600 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشاري مسالك بولية

مطلوب استشاري مسالك بولية

(فرصة عمل)

فالسعودية مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين مسالك بولية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/12/2021
صورة الاعلان: تركيب وقشط ودهان باركيه

تركيب وقشط ودهان باركيه

(طلب عمل)

صيانه وتركيب وقشط الباركيه بأى كميه طاقم عماله محترف ماكينات قشط ايطالى أقل سعر فى مصر أعلا جوده.
العنوان:

القاهرة - مصر

50 جنيه

16/12/2021
صورة الاعلان: تمويل عقود التوريدات وتمويل المشاريع المميزة والابتكارات الجديدة

تمويل عقود التوريدات وتمويل المشاريع المميزة والابتكارات الجديدة

(فرص)

تمويل عقود التوريدات وتمويل المشاريع المميزة والابتكارات الجديدة نقوم بتمويل عقود التوريد الخاصة بش.
العنوان:

القاهرة - مصر

111 جنيه

16/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager