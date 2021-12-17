(للبيع)
|للبيع ايسوزو ديماكس موديل 2020 ربع نقل بيك اب حصيرة 12000 كيلومتر اللون :أبيض موتور 109 تربو وانتركولر خليجى وارد قطر مالك أول صندوق ستانلس فرش وأرضية جلد مرور برج العرب رخصة سنة مطلوب 420 ألف جنيه لمزيد من الاستفسارات :01211841784
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود
|التليفون:
|01211841784
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|العنوان:
|- أبوقير
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115522
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