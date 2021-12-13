للبيع او للبدل بغرفة نوم ممتازة

(للبيع)

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مصر (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
سرير فورفورچيه مقاس 160سم ممتاز بسعر 1250ج ترابيزة سفرة انتيك إنجليزي ماركتريه زان مطعمة بالنحاس واربع كراسي زان بسعر نهائي 1900ج +دفاية بالكهرباء جديده بالكرتونة نهائي 400ج +مكواة فيليبس الماني بحالة ممتازة عادية 350ج قطعة مطبخ فايبر جلاس علوية جديدة عرض 140سم بسعر 1200ج +مايكروويڤ جديد نوڤي بالكرتونة 1500ج نهائي طقم تيڤال أوريجينال 1000ج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد القشاوي
التليفون: 01063395201-

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاشر من رمضان- مدينة العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2114928
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الندى للكرفانات والحاويات

الندى للكرفانات والحاويات

(للبيع)

تقوم شركتنا بصناعة جميع انواع الكرفانات الثابته والمتحركة باجود الخامات وباحدث التصاميم العالميه وصن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: ايجار باصات حديثة احدث موديل لنقل السياحى

ايجار باصات حديثة احدث موديل لنقل السياحى

(للإيجار)

ايجار باصات حديثة احدث موديل لنقل السياحى |01100092199 ايجاركوستر 24 راكب لنقل السياحى ايجار تويوتا .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

12,511 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: ايجار فان هيونداى اتش وان

ايجار فان هيونداى اتش وان

(للإيجار)

ايجار فان هيونداى اتش وان 7راكب تأجير هيونداى اتش وان لجميع الرحلات السياحيه للسائحيين والوافدين من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50لرحلات وادى الريان

ايجار اتوبيس 50لرحلات وادى الريان

(للإيجار)

تأجير باصات سياحيه للرحلات اليوميه مع ليموزين مصر باصات مرسيدس الشكل الجديد للايجار ؛تأجير باصات 7را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: سجاد زيتي

سجاد زيتي

(للبيع)

سجاد زيتي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: للبيع شاليه 40 متر + رووف 30 متر فى قرية اميجو راس سدر

للبيع شاليه 40 متر + رووف 30 متر فى قرية اميجو راس سدر

(للبيع)

أمتلك واستثمر واستلم فورا شاليه 40متر+رووف30متر فى أرقى قرى راس سدر يطل على البحر رؤية مباشره فقط اد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

320,000 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: لعشاق الاستثمار شقة لقطة للبيع بمدينة نصر على طريق النصر الرئيسى ببرج ادارى

لعشاق الاستثمار شقة لقطة للبيع بمدينة نصر على طريق النصر الرئيسى ببرج ادارى

(للبيع)

لعشاق الاستثمار شقة لقطة للبيع بمدينة نصر على طريق النصر الرئيسى ببرج ادارى وطبى كبير تصلح سكنى او ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: شقق سكنيه في العاصمه الأدرايه الجديده

شقق سكنيه في العاصمه الأدرايه الجديده

(للبيع)

ششق سكنيه بكومبوند سيتي فالي في قلب العاصمه الاداريه اسعار للمتر تبداء من 9775 للمتر و مساحات تبداء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للكويت

مطلوب للسفر للكويت

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات السيارات بالكويت : مدير مالى بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 42 سنه . بكالريوس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مدنى للعمل فى السعوديه

مطلوب مهندس مدنى للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات بمدينه عرعر فى السعودي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/12/2021
صورة الاعلان: اجرسيارة رينج روفرالشكل الجديد 2022

اجرسيارة رينج روفرالشكل الجديد 2022

(مطلوب للإيجار)

تأجيررينج روفر لاول مرة في مصر-ليموزين مصر-01003203210 اجر مع شركة ليموزين مصر وبخصم يترواح من 10% .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش )

حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش )

(للبيع)

حفـار كـاتيـنة ( اطـارات كـاوتش ) الممـيـزات : أداء قـوي ومـوثـوق - تـوفـير الـوقـود مجهـز بجهـاز ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021

تكييف فريش سمارت 1.5 حصان بارد ساخن بدون بلازما ديجيتال 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 لو عايز ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: موزعيين تكييف ميديا فى مصر

موزعيين تكييف ميديا فى مصر

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 صحيح الدفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/12/2021
صورة الاعلان: اقوى العروض على تكييف جري 2021

اقوى العروض على تكييف جري 2021

(للبيع)

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 اختار تكيي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

12/12/2021
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