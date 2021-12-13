للبيع او للبدل بغرفة نوم ممتازة

(للبيع)
|سرير فورفورچيه مقاس 160سم ممتاز بسعر 1250ج ترابيزة سفرة انتيك إنجليزي ماركتريه زان مطعمة بالنحاس واربع كراسي زان بسعر نهائي 1900ج +دفاية بالكهرباء جديده بالكرتونة نهائي 400ج +مكواة فيليبس الماني بحالة ممتازة عادية 350ج قطعة مطبخ فايبر جلاس علوية جديدة عرض 140سم بسعر 1200ج +مايكروويڤ جديد نوڤي بالكرتونة 1500ج نهائي طقم تيڤال أوريجينال 1000ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد القشاوي
|التليفون:
|01063395201-
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاشر من رمضان- مدينة العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114928
اتصل
12,511 جنيه
500 جنيه
400 جنيه
اتصل
320,000 جنيه
900,000 جنيه
1,300,000 جنيه
اتصل
اتصل
5,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه