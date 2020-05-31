للبيع الفوري بمعرضنا بجدة رقم العرض للسؤال عن تفاصيله وسعره هو 11856 - براد من نوع (بورق Burg )هولندي الصنع موديل 2008 - المبرد ثرموكنق SL 400 E - الأبعاد ممتازة لنقل وخزن أكبر طول 14 متر و 60 سم ارتفاع كلي 270 سم عرض كلي 260 سم - شاسيه كامل عريض قوي جدا - أرضية المونيوم كاملة - باب جانبي - بابين خلفي - نسافات جانبية - مكان للكفرات الاحتياطي - مطبخ للسائق . للاستفسار فقط تواصل معنا هاتفيا او واتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا