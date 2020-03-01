للبيع السياج العشبي والعشب الصناعي التركي من المصنع مباشرا

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صورة الاعلان: للبيع السياج العشبي والعشب الصناعي التركي من المصنع مباشرا - في إسطنبول تركيا

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السياج الأخضر الأسلاك المجلفنة أو البلاستيكية المطلية بـ 1.6 مم عشب عشبي غير القابل للصدأ يستخدما لجدران والأرضيات للفيلات والشقق والعقارات السكنية والمدارس والمستشفيات وأماكن العمل ، وفي تطبيقات الجدران والأرضيات حول الحدائق والحدائق سياج الحشائش أسوار عشبية على ارتفاعات مختلفة مثل 100 سم و 120 سم و 150 سم و 180 سم و 200 سم. أيضًا نقوم بتصنيع الارتفاع أقل من 100 سم. ويبلغ طول لفات سياج العشب 10 أمتار يمكن أن تكون ألواح السياج العشب في أي لون أخضر أو أصفر أو وردي أو أحمر أو أزرق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة هيتاش للصناعة السجاد والعشب الصناعي
التليفون: 00905075782491

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العنوان: Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 دولار
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054670
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