للبيع السياج العشبي والعشب الصناعي التركي من المصنع مباشرا

السياج الأخضر الأسلاك المجلفنة أو البلاستيكية المطلية بـ 1.6 مم عشب عشبي غير القابل للصدأ يستخدما لجدران والأرضيات للفيلات والشقق والعقارات السكنية والمدارس والمستشفيات وأماكن العمل ، وفي تطبيقات الجدران والأرضيات حول الحدائق والحدائق سياج الحشائش أسوار عشبية على ارتفاعات مختلفة مثل 100 سم و 120 سم و 150 سم و 180 سم و 200 سم. أيضًا نقوم بتصنيع الارتفاع أقل من 100 سم. ويبلغ طول لفات سياج العشب 10 أمتار يمكن أن تكون ألواح السياج العشب في أي لون أخضر أو أصفر أو وردي أو أحمر أو أزرق