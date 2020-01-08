للبيع اشجار مانجو صنف عويسي وصديق

(للبيع)
|افضل شتلات مانجو عويسي وصديق عمر سبعة سنوات طارحة للبيع ٣٠٠ شجرة عويسي وصديق علي اصل سكري بالضمات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الحسيني
|التليفون:
|01118833990_01060616510
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|العنوان:
|سمسطا بني سويف- سمسطا
بني سويف - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048242
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