للبيع اشجار مانجو صنف عويسي وصديق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
افضل شتلات مانجو عويسي وصديق عمر سبعة سنوات طارحة للبيع ٣٠٠ شجرة عويسي وصديق علي اصل سكري بالضمات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسامة الحسيني
التليفون: 01118833990_01060616510

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سمسطا بني سويف- سمسطا
بني سويف -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048242
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه 130 م سيدي بشربحري عند جزارة السماح والرضا

شقه 130 م سيدي بشربحري عند جزارة السماح والرضا

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم كود( 4142) شقه 130 م سيدي بشربحري عند جزارة السماح والرضا 3غرف ورسيبشن 3 قطع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,700,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate

عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)

عيش بامان انت واسرتك وامتلك شقة فى Town Gate بكاميرات مراقبة وامن وحراسة 24 ساعة وبالقرب من فندق الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

236,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة وسط الكريستال لاجون واللاند سكيبد

شقتك في العاصمة وسط الكريستال لاجون واللاند سكيبد

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة بأقل مقدم واطول فترة شداد وبدون فوائد واستمتع بأحلي فيو للكريستال لاجون واللان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: حلمك اتحقق وهتمتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة

حلمك اتحقق وهتمتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وحقق حلمك وخلي الخيال يبقي حقيقة وعيش في هدوء واسترخاء وكمان هتستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: في green avenue هتقدر تستمتع بالهدوء والاسترخاء

في green avenue هتقدر تستمتع بالهدوء والاسترخاء

(للتقسيط)

امتلك في اهدي واكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوء والاستجمام وسط امن وحراسة تدوم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: شقة دوبلكس

شقة دوبلكس

(للبيع)

شقة دوبلكس بدروم وارضى لراغبى الدور الارضى بحديقة ليه تشترى شقة صغيرة بتمن كبير مع ان ممكن تسمتع بشق.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

8/1/2020
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صورة الاعلان: ابدأ مشوار نجاحك بأمتلاكك مكتب بالعاصمة

ابدأ مشوار نجاحك بأمتلاكك مكتب بالعاصمة

(للتقسيط)

امتلك مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty وبيطل علي اكبر لاند سكيب وممشي داخلي ويبعد عن البنك.
العنوان:

القاهرة - مصر

150,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: وزاره الصحه عمان

وزاره الصحه عمان

(فرصة عمل)

المطلوب:- # استشاري جراحة قلب لطفال # استشاري مختبرات مناعة # استشاري تخدير #استشاري امراض الاعصاب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,500 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه في السعوديه والكويت

عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه في السعوديه والكويت

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه في السعوديه والكويت اطباء استشارين(دكتوراه 5 سنوات) -أخص.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1-مهندسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

8/1/2020
صورة الاعلان: مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ

مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ

(للبيع)

مـعـدات إنـتـاج الـسـيـلاچ - يتوفر لدى شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (خطوط إنتاج السيلاچ الثابتة.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

562 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم

(للبيع)

صور يونيفورم هاوس كيبنج - يونيفورم خدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن

يونيفورم الأمن

(للبيع)

يونيفورم الأمن 01003358542–01200561116 أكبر شركة يونيفورم لملابس الامن ملابس الامن يونيفورم شركات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في السخنة واعرف المفاجأة

امتلك في السخنة واعرف المفاجأة

(للتقسيط)

امتلك دلوقتي شاليهك في السخنة جمب كل الخدمات وشوف كل يوم المعالم الحضارية ونهر النيل والقلعة وكمان ج.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

8/1/2020
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