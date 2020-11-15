(للبيع)
|للبيع ارض 622م بمنطقه اب تاون ارض بمنطقه اب تاون بسعر ممتاز وبالقرب من جامعه نوال الدجوي دقائق من الحصري ومول مصر مطلوب 1200000 للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|اب تاون- اب تاون
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072534
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