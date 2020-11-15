للبيع ارض 622م بمنطقه اب تاون

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض 622م بمنطقه اب تاون ارض بمنطقه اب تاون بسعر ممتاز وبالقرب من جامعه نوال الدجوي دقائق من الحصري ومول مصر مطلوب 1200000 للاتصال 01125147777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01125147777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اب تاون- اب تاون
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072534
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