للبيع ارض 414م بالمحصورة ب ارض بالمحصورة ب معمول فيها البدروم وعمدان الارضي قريبه من رئيسي الريات وبالقرب من كمبوند السكر خلف حي الاشجار وقريبه من جامعه زويل مطلوب 1850000 للاتصال 01125147777