(للبيع)
|للبيع ارض 414م بالمحصورة ب ارض بالمحصورة ب معمول فيها البدروم وعمدان الارضي قريبه من رئيسي الريات وبالقرب من كمبوند السكر خلف حي الاشجار وقريبه من جامعه زويل مطلوب 1850000 للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|المحصورة ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070391
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