للبيع ارض 1199 متر مربع مميزة- الجميرا بدبي السعر 10 مليون درهم تفاوض

(للبيع)
|للبيع ارض مميزة في منطقة الجميرا بدبي 12905 قدم مربع = 1199 متر مربع السعر 10 مليون درهم قابل للتفاوض Permit 1881870439 ORN 323461 DED 874725 شركة الجدول العقارية 0524297621 contact with abu moaz 0524297621 for sale land in Jumeirah 1 dubai 12905 sq.ft = 1,198.9 Square Meters 10 million negotiable Permit 1881870439 ORN 323461 DED 874725 al Jadwal real state 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|- جميرا
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062889
2,300,000 درهم
2,800,000 درهم