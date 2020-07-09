للبيع ارض 1199 متر مربع مميزة- الجميرا بدبي السعر 10 مليون درهم تفاوض

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع ارض 1199 متر مربع مميزة- الجميرا بدبي السعر 10 مليون درهم تفاوض - في دبي الإمارات

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للبيع ارض مميزة في منطقة الجميرا بدبي 12905 قدم مربع = 1199 متر مربع السعر 10 مليون درهم قابل للتفاوض Permit 1881870439 ORN 323461 DED 874725 شركة الجدول العقارية 0524297621 contact with abu moaz 0524297621 for sale land in Jumeirah 1 dubai 12905 sq.ft = 1,198.9 Square Meters 10 million negotiable Permit 1881870439 ORN 323461 DED 874725 al Jadwal real state 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 0524297621

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العنوان: - جميرا
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 14/7/2020
رقم الإعلان: 2062889
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