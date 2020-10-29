للبيع ارض ناصيه صريحه بمنطقه اب تاون ارض ناصيه بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من حامعه نوال الدجوي وبالقرب من الحصري ومول مصر مطلوب 1050000 للاتصال 01125147777 مساحه 622