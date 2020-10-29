(للبيع)
|للبيع ارض ناصيه صريحه بمنطقه اب تاون ارض ناصيه بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من حامعه نوال الدجوي وبالقرب من الحصري ومول مصر مطلوب 1050000 للاتصال 01125147777 مساحه 622
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|المحصورة أ- اب تاون
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,050,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070763
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