للبيع ارض ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار ارض جامعة القاهرة الدولية ناصية ممر - عالرئيسى أمام دار مصر رخصة بناء بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة الأرض 843 متر مدفوع 129.800 $ دولار (مقدم + قسطين) مطلوب اوڨر 1.400.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: - السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072335
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12/11/2020
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12/11/2020
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12/11/2020
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12/11/2020
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(للبيع)

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12/11/2020
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