للبيع ارض مميزة عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار جامعة القاهرة الدولية دابل فيس على حديقة على الشارع الرئيسى أمام دار مصر ترخيص بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) المساحة 876 متر مدفوع 138.000 $ دولار (مقدم + قسطين) مطلوب اوڨر برايس 1.430.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى