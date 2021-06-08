للبيع.ارض | متعددة الاستخدامات | الشامخة أبوظبي ارض تجارية مساحة الارض : 34,423 قدم مربع مساحة البناء : 75,347 قدم مربع الاستخدام سكني تصريح بناء بناية مكونة من : طابق أرضي - 7 طوابق – رووف - عدد الشقق 68 شقة أقل عدد مطلوب للباركينج : 95 باركينج أقصى ارتفاع : 40 متر كود رقم : LP 967237 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990