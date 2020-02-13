(للبيع)
|للبيع ارض لقطه بالمحصورة ب ارض بالمحصورة ب بسعر لقطه محفورة ومعمول العاديه ومدفوع 3 اقساط قريبه من كمبوند السكر وطريق الرايات وبالقرب من الحي الايطالي والمنتزه دقائق من حي الاشجار واكتوبر مساحه 414 للاتصال 01125147777 مطلوب 1400000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|d
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- d
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052626
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