للبيع ارض لقطه بالمحصورة ب ارض بالمحصورة ب بسعر لقطه محفورة ومعمول العاديه ومدفوع 3 اقساط قريبه من كمبوند السكر وطريق الرايات وبالقرب من الحي الايطالي والمنتزه دقائق من حي الاشجار واكتوبر مساحه 414 للاتصال 01125147777 مطلوب 1400000