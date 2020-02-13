للبيع ارض لقطه بالمحصورة ب

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض لقطه بالمحصورة ب ارض بالمحصورة ب بسعر لقطه محفورة ومعمول العاديه ومدفوع 3 اقساط قريبه من كمبوند السكر وطريق الرايات وبالقرب من الحي الايطالي والمنتزه دقائق من حي الاشجار واكتوبر مساحه 414 للاتصال 01125147777 مطلوب 1400000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: d
التليفون: 01125147777

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العنوان: - d
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052626
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